Nella serata di venerdì 27 febbraio, sulla strada statale 73 Senese Aretina ad Anghiari, si è verificato un grave incidente tra due auto. Cinque persone sono state trasportate in ospedale con ferite giudicate gravi. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per prestare assistenza e trasferire i feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Anghiari (Arezzo), 28 febbraio 2026 – Grave incidente stradale nella tarda serata di venerdì 27 febbraio sulla strada statale 73 Senese Aretina, nel territorio comunale di Anghiari. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 23,39 a seguito di uno scontro tra due autovetture. Il bilancio è di cinque persone ferite. Un uomo di 52 anni è stato trasportato in codice 3 all'ospedale di Careggi a Firenze con l’elicottero Pegaso del soccorso regionale. Gli altri quattro feriti – una donna di 28 anni e tre uomini di 26, 19 e 31 anni – sono stati trasferiti in codice 3 all'ospedale San Donato di Arezzo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pauroso scontro fra auto ad Anghiari, cinque feriti gravi

