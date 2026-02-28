Pauroso scontro fra auto ad Anghiari cinque feriti gravi

Da lanazione.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di venerdì 27 febbraio, sulla strada statale 73 Senese Aretina ad Anghiari, si è verificato un grave incidente tra due auto. Cinque persone sono state trasportate in ospedale con ferite giudicate gravi. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per prestare assistenza e trasferire i feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Anghiari (Arezzo), 28 febbraio 2026 – Grave incidente stradale nella tarda serata di venerdì 27 febbraio sulla strada statale 73 Senese Aretina, nel territorio comunale di Anghiari. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 23,39 a seguito di uno scontro tra due autovetture. Il bilancio è di cinque persone ferite. Un uomo di 52 anni è stato trasportato in codice 3 all'ospedale di Careggi a Firenze con l’elicottero Pegaso del soccorso regionale. Gli altri quattro feriti – una donna di 28 anni e tre uomini di 26, 19 e 31 anni – sono stati trasferiti in codice 3 all'ospedale San Donato di Arezzo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pauroso scontro fra auto ad anghiari cinque feriti gravi
© Lanazione.it - Pauroso scontro fra auto ad Anghiari, cinque feriti gravi

Scontro fra un’auto e un motorino ad Arezzo, gravi due minorenniL'ncidente ieri sera (18 febbraio) a Capolona: i feriti sono stati trasportati in codice rosso in elisoccorso alle Scotte di Siena AREZZO – Incidente...

Roma: scontro tra due auto in zona Magliana, cinque feriti gravi di cui un bambinoCinque persone, tra cui un bambino, hanno riportato ferite gravi a seguito di un incidente stradale verificatosi questa mattina nella zona della...

Aggiornamenti e notizie su Pauroso scontro.

Temi più discussi: Pauroso scontro tra due mezzi che abbattono una pensilina dell'autobus e un cabina Enel (FOTO). Tre i feriti: uno è stato elitrasportato in ospedale; Incidente sull’Adriatica. Frontale con carambola tra vetture e autocarro. Due feriti al ‘Bufalini’; Doppio incidente in città, tra i feriti anche un bambino; Calco, schianto fra un tir e tre auto sulla ex statale 36: morti Mirco Formenti e Francesco Bonfanti. A Merate 19enne sbalzata dalla moto: è grave.

pauroso scontro fra autoPauroso scontro tra auto in Calabria, gravissima una donnaUn gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Reggio Calabria. Nello scontro tra due auto è rimasta gravemente ferita una donna in stato di gravidanza. L’impatto è stato vi ... zoom24.it

Pauroso scontro tra due mezzi che abbattono una pensilina dell'autobus e un cabina Enel (FOTO). Tre i feriti: uno è stato elitrasportato in ospedaleTREVIGNANO (Treviso). L'impatto è stato violentissimo e i due mezzi, dopo essersi scontrati, sono andati a schiantarsi contro una pensilina dell'autobus (dove, fortunatamente, in quel momento, non vi ... ildolomiti.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.