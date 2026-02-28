Paura sulla Kandahar | Lehto ricoverato dopo la caduta non è in pericolo di vita

Durante il secondo allenamento a Garmish-Partenkirchen in vista della discesa di Coppa del Mondo, Lehto è caduto e ha subito un infortunio, venendo ricoverato in ospedale. Le condizioni del concorrente non vengono considerate pericolose per la vita, ma la caduta ha causato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e gli spettatori presenti. La competizione è stata temporaneamente sospesa per permettere le verifiche del caso.

Momenti di forte apprensione a Garmish-Partenkirchen, durante il secondo allenamento in vista della discesa di Coppa del Mondo. Il finlandese Elian Lehto ha perso il controllo degli sci in un tratto veloce della pista Kandahar e, dopo la scivolata, è finito con violenza contro le reti di protezione. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e l’atleta è stato elitrasportato in ospedale, dove i medici hanno deciso il ricovero in terapia intensiva per un monitoraggio costante. La notizia più importante, però, è quella che tutti aspettavano: secondo le informazioni diffuse nelle ore successive, la sua vita non è in pericolo. Gli accertamenti medici hanno evidenziato un quadro traumatico serio: Lehto ha riportato un pollone collassato e un trauma cranico, oltre a lesione che interessano la parte bassa del corpo. 🔗 Leggi su Sportface.it

