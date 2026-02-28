Una cantante di Sanremo si trova attualmente bloccata sotto i missili a causa dell’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha portato alla chiusura di diversi spazi aerei nel Golfo. In un appello disperato, ha dichiarato di essere terrorizzata, mentre si trova lontana dall’Italia in una situazione di forte tensione. La sua posizione ha generato preoccupazione tra amici e familiari.

Mentre l’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran ha provocato la chiusura di diversi spazi aerei nella regione del Golfo, una delle voci passate dal palco del Festival di Sanremo si è ritrovata bloccata lontano dall’Italia, in una situazione di forte tensione. La protagonista è un’artista amatissima dal pubblico italiano, che ha raccontato ai suoi follower momenti di autentica paura dopo il dirottamento del volo che avrebbe dovuto riportarla a casa. L’appello disperato di una cantante di Sanremo: chi è e cosa è successo. BigMama era partita dall’aeroporto di Malé, alle Maldive, ma il suo aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza nei pressi di Dubai a causa dell’ attacco militare in corso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paura per una cantante di Sanremo: rimane bloccata sotto i missili, l’appello disperato «Sono terrorizzata»

BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”L'appello - attraverso i propri canali social - di BigMama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di...

Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”L'appello - attraverso i propri canali social - di Big Mama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di...

Tutto quello che riguarda Paura.

Temi più discussi: Chiello, l'intervista al cantante in gara a Sanremo 2026: Ho più paura di deludere me stesso che gli altri; Noemi: Soffrivo di derealizzazione, avevo paura di chiedere aiuto. Ci ho messo anni per mandare via il panico; Serena Brancale a RTL 102.5: Qui con me è una canzone che richiede coraggio, ho voluto mettere in evidenza un’altra parte di me; Il disincanto di Fulminacci di fronte alla Stupida sfortuna: testo e significato del brano di Sanremo.

Paura per Rita Ora: sviene sul set fotograficoPaura a Miami. Attimi di panico sul set fotografico quando la cantante e modella britannica Rita Ora è svenuta. La 23enne era impegnata in uno shooting a Miami quando ha perso i sensi ed è stata ... 105.net

Chiello, l'intervista al cantante in gara a Sanremo 2026: Ho più paura di deludere me stesso che gli altriAl Festival con Ti penso sempre, Chiello presenta Agonia in un'intervista: un disco che attraversa fragilità, solitudine e desiderio di verità ... virgilio.it

Dubai, gli italiani nel terrore: esplosioni, hotel in fiamme e paura. Le testimonianze di chi vive lì - facebook.com facebook

Parla Boschi (Iv): “Meloni ha paura di perdere il referendum e le politiche. La legge elettorale Ora primarie inevitabili. Calenda Tornerà nel centrosinistra. Da noi nessun veto” Di @RuggieroMontene x.com