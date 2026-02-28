Patto Scuola Normale-École Normale parigina | insieme per garantire fiducia nell' Europa

La Scuola Normale di Pisa e l’École Normale Supérieure di Parigi hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni. L’intesa prevede scambi di studenti e docenti, progetti di ricerca congiunti e iniziative culturali condivise. L’obiettivo dichiarato è promuovere un dialogo più stretto tra le università italiane e francesi, consolidando i rapporti tra i due paesi nel settore accademico.

Pisa, 28 febbraio 2026 - La Scuola Normale di Pisa e l’École Normale Supérieure di Parigi hanno rinnovato e ampliato in una prospettiva ancora più internazionale l’accordo di cooperazione tra le due istituzioni universitarie, che già da anni collaborano alla realizzazione di attività formative e di ricerca congiunte. La nuova convenzione, valida fino al 31 agosto 2031, è stata firmata ieri pomeriggio presso il Palazzo della Carovana a Pisa dal professor Alessandro Schiesaro, direttore della Scuola Normale, e dal professor Frédéric Worms, directeur dell’École Normale. Le due scuole universitarie, luoghi di alta formazione i cui studenti sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

