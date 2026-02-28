Patrizia Mercolino | Non dimenticate il mio bambino e aiutate chi come lui per vivere ha bisogno di un trapianto

Patrizia Mercolino ha parlato al pubblico del Vulcano Buono di Nola durante la prima edizione di “SI”, chiedendo aiuto per chi, come il suo bambino, ha bisogno di un trapianto per vivere. Con il volto segnato dal dolore, ha mostrato forza e lucidità nel suo intervento, ricordando l’importanza di non dimenticare la propria esperienza e di sostenere chi si trova in situazioni simili.

Patrizia Mercolino ha il volto segnato dal dolore, ma ancora una volta mostra forza, dignità e lucidità salendo sul palco allestito al Vulcano Buono della “sua” Nola, invitata a parlare all'apertura della prima edizione di “SI.CU.RA”, la tre giorni in collaborazione con l’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Patrizia Ercolino: "Non dimenticate il mio bambino e aiutate chi, come lui, per vivere ha bisogno di un trapianto"Patrizia Mercolino ha il volto segnato dal dolore, ma ancora una volta mostra forza, dignità e lucidità salendo sul palco allestito al Vulcano Buono...

Mauro Corona recita due poesie a Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuoreAnche Mauro Corona ha voluto abbracciare Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, morto per un trapianto di cuore.

Contenuti utili per approfondire Patrizia Mercolino.

Temi più discussi: Domenico morto, chi è la mamma Patrizia Mercolino: Ormai è un angelo, ora vogliamo giustizia; La mamma di Domenico: Ho affidato la vita di mio figlio ai medici e mi hanno tradito. Non posso perdonare; Il piccolo Domenico è morto. Avvisi di garanzia e sequestro dei cellulari per sei sanitari; Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: nasce la Fondazione Domenico Caliendo.

Patrizia Ercolino: Non dimenticate il mio bambino e aiutate chi, come lui, per vivere ha bisogno di un trapiantoLa mamma di Domenico al villaggio dell'Esercito, allestito nella sua Nola, al Vulcano Buono: Nessuno deve più soffrire come stiamo soffrendo noi ... napolitoday.it

Morto Domenico Caliendo, mamma Patrizia: «Qualcuno ha giocato con la vita di mio figlio»«In quella sala operatoria c’è chi ha giocato con la vita del mio bambino, hanno giocato con la vita di Domenico, e questo non posso dimenticarlo. Tuttavia voglio dire che ... ilmattino.it

La storia del piccolo Domenico, che ha perso la vita per un trapianto di cuore sbagliato, ha commosso tutta l’Italia. Domenica a #Verissimo, la mamma Patrizia Mercolino - facebook.com facebook

Tra inflazione linguistica e tragedie che segnano per sempre, il senso autentico riemerge nelle storie di chi trasforma la perdita in memoria e impegno, come Patrizia Mercolino, o in arte, come in Hamnet - Nel nome del figlio di Chloé Zhao. La rubrica "ChiaraM x.com