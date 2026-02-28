Pasticcio Municipalità lasciano 18 consiglieri | Ma dimissioni nulle

Un gruppo di diciotto consiglieri si è recato dall’ufficio del direttore della Municipalità e ha consegnato un documento con le firme che attestano le loro dimissioni. La stessa Municipalità ha dichiarato che tali dimissioni sono considerate nulle, senza ulteriori commenti ufficiali sulla vicenda. La situazione riguarda quindi un episodio di dimissioni collettive non riconosciute formalmente.

Un gruppo di consiglieri si presenta dal direttore della Municipalità Roberta Sivo e presenta un documento con le firme di diciotto consiglieri che rassegnano le dimissioni. Rischia di consumarsi, così, una pagina a suo modo storica nella recente storia istituzionale di Napoli: per la prima volta un Consiglio municipale è a un passo dallo scioglimento. Anche se a Palazzo San Giacomo, dopo le opportune verifiche, sostengono che le dimissioni non sono valide. Resta, però, il nodo politico. Accade nella settima Municipalità, territorio che corrisponde ai quartieri di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno. Il caso Per comprendere il nuovo pasticcio che vede protagoniste le Municipalità napoletane bisogna riavvolgere il nastro di almeno un mese.