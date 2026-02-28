Parte il divieto fioccano polemiche | Lasciate passare tutti i residenti

È stato istituito il divieto di transito in via Vittorio Veneto dalle 17 alle 19, con l’intento di proseguire la sperimentazione. La decisione ha suscitato numerose polemiche da parte dei residenti che chiedono di lasciare passare tutti. Nel frattempo, è stata presentata un’interrogazione e una mozione, già all’ordine del giorno del consiglio comunale.

Divieto di transito dalle 17 alle 19 in via Vittorio Veneto, la sperimentazione prosegue, la polemica anche, un'interrogazione e una mozione già all'ordine del giorno del consiglio comunale. In quest'ultima, scritta da Roberto Maviglia di Etica Ecologista e sottoscritta da Pd e Obiettivo comune, la richiesta "madre": quella estendere la possibilità di transito sul tratto "off limits" e nelle ore di serrata a tutti i cassanesi, e non solo, come da ordinanza, ai residenti nelle vie e piazze interessate al provvedimento: "Non giustificata la discriminazione fra concittadini". "L'ordinanza attuale - la premessa nel testo - non distingue in modo sufficientemente selettivo tra traffico di attraversamento e traffico generato da residenti, lavoratori, utenti dei servizi e clienti delle attività.