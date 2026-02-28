Parma-Cagliari 1-1 Oristanio replica a Folorunsho

Parma e Cagliari si sono affrontate nella partita conclusa con un pareggio 1-1. Oristanio ha segnato per il Cagliari, rispondendo a Folorunsho, che aveva aperto le marcature per il Parma. La sfida si è svolta allo stadio della città emiliana e ha visto entrambe le formazioni cercare il risultato fino alla fine. La partita si è conclusa con il punto divisione tra le due squadre.

Parma, 27 febbraio 2026 - Magari il suo calcio non sarà particolarmente spettacolare, ma è tremendamente efficace: arrivato in estate tra lo scetticismo generale, Cuesta sta plasmando un Parma solido, da salvezza serena e addirittura ammiccante alla metà classifica, complici le 3 vittorie di fila alle spalle, di cui l'ultima quella clamorosa in casa del Milan. In tal senso, con il Cagliari (che invece non vince da un mese) è quasi un 'derby' tra squadre che sognano una primavera ancora più tranquilla di quanto lo sia l'inverno. Dopo un primo tempo vivace ma senza grosse occasioni, con i rossoblù a farsi preferire, ma il raccolto arriva solo nella ripresa: per la precisione al 63' quando, a due minuti dal suo ingresso dalla panchina, Folorunsho da posizione quasi impossibile beffa Corvi, leggermente fuori dai pali.