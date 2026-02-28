Paralimpiadi Invernali 2026 dentro le discipline | lo sci alpino azzurro cerca le medaglie

Le Paralimpiadi Invernali 2026 prenderanno il via il 7 marzo con la discesa libera di sci alpino, la prima delle discipline in programma. L'evento si svolge sulle nevi di Milano e Cortina, con gli atleti azzurri impegnati a conquistare medaglie in diverse specialità. La competizione si apre alle 9.30 con la partenza dai cancelletti.

I 7 atleti tricolori pronti a confermare i pronostici. Podi sempre raggiunti ai Giochi In 50 anni di agonismo paralimpico, l’Italia ha saputo costruire una reputazione solida, una tradizione che ha visto passarsi il testimone campioni come Bruno Oberhammer, Silvia Parente, Gianmaria Dal Maistro, oggi Giacomo Bertagnolli. Il primo ha collezionato 12 medaglie paralimpiche, tra gli anni 80 e 90, portando lo sci azzurro ai vertici mondiali, l’ultimo è storia a colori d’oggi: plurimedagliato con la sua guida, Andrea Ravelli, è il re della categoria visually impaired. A Milano Cortina, la delegazione italiana di 7 atleti si presenta con un mix di esperienza cristallina e giovani talenti pronti a farsi notare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Non solo sci: tutte le discipline invernali che vedremo a Milano-Cortina 2026Iniziano ufficialmente oggi, 6 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ma già dal 4 si sta gareggiando.

Nuovi talenti per lo sci alpino italiano verso Annecy 2030: le discipline tecniche restano un punto criticoLe prestazioni italiane nello sci alpino durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno evidenziato sia momenti di grande soddisfazione sia aree...

Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Invernali.

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali 2026: il calendario completo giorno per giorno e le prospettive per le medaglie; Olimpiadi Milano Cortina 2026, la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. FOTO; Milano-Cortina 2026 è un successo: il racconto delle Olimpiadi tra storie e numeri; Tutti per uno, uno per tutti: Pietro Sighel e compagni insieme nella finale della staffetta maschile 5000m • Short Track Milano Cortina 2026.

Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere ... tg24.sky.it

Tra sette giorni prenderanno il via le Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e l’Italia sarà protagonista con una squadra da record: 40 atleti, di cui 11 al debutto paralimpico, impegnati nelle sei discipline in programma. Gli sciatori alpini René De Silves - facebook.com facebook

Il 24 febbraio di quattro anni fa la vita dell’Ucraina e del suo popolo è stata drammaticamente devastata da un esercito invasore che ha iniziato a bombardare tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino, violando la Tregua Olimpica, che è un atto for x.com