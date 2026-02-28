?Paralimpiadi blocco del traffico pesante sull' Alemagna e sulle strade di accesso a Cortina Ridotte le navette ?spettatori

A Cortina, oggi si è verificato un blocco del traffico pesante sull'Alemagna e sulle strade di accesso alla località. Le navette per gli spettatori sono state ridotte, mentre il sistema di viabilità ha mantenuto le stesse caratteristiche di sempre, sia durante le Olimpiadi sia nelle Paralimpiadi. La situazione riguarda principalmente la principale via di accesso a Cortina e le relative strade di collegamento.

CORTINA - Stesso copione, prima per le Olimpiadi, poi per le Paralimpiadi: il sistema della viabilità, in particolare sull’Alemagna, la principale direttrice per Cortina, non cambia. Quindi, blocco del traffico pesante sulle strade di accesso alla Conca, navette spettatori e potenziamento del tpl. cambieranno, e non poco, i numeri: gli spettatori previsti per le gare paralimpiche in scena dal 6 al 15 marzo, sono stimati nettamente al ribasso. I numeri complessivi non sono ancora stati forniti dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che organizza tutta la partita dei Giochi invernali, ma si parla di afflussi massimi di 5-6mila persone al giorno nelle giornate clou, contro i 15mila che erano stati conteggiati per le Olimpiadi (con picchi nei weekend e in occasione delle gare di sci alpino femminile). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

