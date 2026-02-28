Pagelle superG Soldeu 2026 | Goggia competitiva ma non più dominante; Brignone | da adesso sarà tutto un di più

Nella gara di superG femminile a Soldeu del 2026, Emma Aicher ha ottenuto il massimo punteggio, dimostrando prestazioni di alto livello. Goggia, che in passato era considerata dominante, si è dimostrata ancora competitiva ma meno prevalente rispetto agli anni precedenti. Brignone, invece, si prepara a confrontarsi con nuove sfide, con un margine di miglioramento che si aspetta possa portarla a risultati ancora più significativi.

Emma Aicher, 10: questa ragazza sta dimostrando delle punte di rendimento altissime, se non addirittura sublimi. Dispone di una scorrevolezza innata, ma anche dal punto di vista tecnico non le manca niente. Ha solo 22 anni, nello sci attuale è quasi una bambina. Se e quando riuscirà a trovare contuinità in almeno tre discipline su quattro, allora potrà collezionare Coppe del Mondo generali a catena. Alice Robinson, 7,5: la migliore in assoluto nel tratto più tecnico, dove fa valere le doti da gigantista. Ma sui piani non può tenere il passo di Aicher. Guadagna 40 punti su Sofia Goggia e mette nel mirino la Coppa del Mondo di specialità. Corinne Suter, 7,5: dopo la vittoria di ieri in discesa, torna sul podio in superG dopo poco più di un anno.

Goggia competitiva ma non più dominante, Brignone pronta a un futuro di successiNel contesto della Super-G femminile di Soldeu 2026 emergono prestazioni che raccontano una stagione ancora in evoluzione, tra potenzialità in fase...

