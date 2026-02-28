La quinta serata del Festival di Sanremo 2026 è stata dedicata ai duetti tra i cantanti in gara. La performance complessiva non ha soddisfatto le aspettative e ha lasciato delusi molti spettatori. La serata dei duetti si è ormai consolidata come un momento importante del festival, ma quest’anno non ha riscosso il successo delle edizioni passate.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Deludente. La serata dei duetti è diventata un piccolo cult del Festival di Sanremo, ma quella dell’edizione 2026 non è stata per niente convincente. Le prime performance da cancellare. Nel prosieguo della trasmissione la situazione è migliorata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Pagelle Sanremo 2026, serata duetti

Pagelle: serata duetti, Sanremo 2026Serata dei duetti, una delle più attese e, sicuramente, la più divertente per noi spettatori.

Sanremo 2026: le pagelle dei beauty look della serata dei duetti e delle coverTutti i beauty look della serata sono moltiplicati per due e per noi è solo un'occasione ghiotta per fare il piano di ispirazione.

Sanremo 2026 La Serata delle Cover

Approfondimenti e contenuti su Pagelle Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della serata cover del Festival tra luci e ombre; Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata con le cover e i duetti; Sanremo 2026, le pagelle della serata delle cover: Tredici Pietro senza voto. Viva la tromba di Sayf; Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata: tutti i voti e i giudizi dei big.

Sanremo 2026, pagelle quarta serata: Sal Da Vinci si prende l'Ariston (10), TonyPitony iconico (9), la vergogna del bacio censurato (4)Nella serata delle cover di Sanremo, tanti i momenti top: dal duetto a sorpresa di Gianni Morandi con Tredici Pietro all'esibizione da urlo di Ditonellapiaga con TonyPitony ... libero.it

Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della serata cover: Ditonellapiaga e TonyPitony 9, Renga e Ferreri 5Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover: Sayf e Sal Da Vinci convincono ancora, ben oltre la sufficienza ... fanpage.it

Suona la campanella, a Sanremo 2026 è l’ora della ricreazione. Mash-up assurdi, ruoli di genere invertiti, canzoni da villaggio vacanze, delitti musicali: le pagelle delle cover e dei duetti. - facebook.com facebook

Sanremo 2026, le pagelle ai look della serata cover: Laura Pausini in Balenciaga, Elettra Lamborghini spagnoleggiante. @ilamauri1 x.com