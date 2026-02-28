Pagamento pensioni in provincia di Latina al via dal 2 marzo

Poste Italiane ha annunciato che dal 2 marzo le pensioni del mese verranno pagate in tutti gli 87 uffici postali della provincia di Latina. La distribuzione inizierà lunedì prossimo e coinvolgerà tutti i punti di servizio presenti sul territorio. La comunicazione riguarda esclusivamente il pagamento delle pensioni e si riferisce alla provincia di Latina.

