Pagamenti Pos stop alla conservazione delle ricevute | cosa cambia da marzo per il Fisco

A partire da marzo, entrerà in vigore una nuova disposizione che eliminerà l'obbligo di conservare le ricevute dei pagamenti con Pos per dieci anni. Questa modifica riguarda tutti i soggetti che utilizzano il Pos per le transazioni e interesserà le modalità di gestione della documentazione fiscale. La normativa si applica a partire dalla data di entrata in vigore senza prevedere eccezioni specifiche.

Roma, 28 febbraio 2026 – Entra in vigore da marzo lo stop all'obbligo di conservare per 10 anni le ricevute Pos. Farà fede la prova digitale del pagamento, come indicato dal decreto Pnrr. Un passo deciso verso la sburocratizzazione Da marzo non sarà più obbligatorio conservare, per dieci anni, le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati con Pos, come da abitudine per molti italiani. Si tratta di una grossa novità, che segnerà un passo deciso verso la sburocratizzazione dei rapporti fiscali, e che è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio scorso in materia di Pnrr, articolo 8. La ricevuta Pos non è una vera fattura, ma solo una prova di avvenuto pagamento con carta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

