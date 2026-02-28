I Vigili del Fuoco hanno celebrato ieri mattina presso la sede centrale di via Varisco l’87° anniversario della fondazione del loro corpo. L’evento è stato un momento di memoria e identità collettiva, coinvolgendo membri e rappresentanti dell’organizzazione in una cerimonia che ha sottolineato il passare degli anni e la continuità del servizio. La giornata ha rappresentato un’occasione per ricordare il ruolo storico di questa istituzione.

Non è stata soltanto una cerimonia, ma un momento di memoria e identità collettiva quello vissuto ieri mattina presso la Sede Centrale di via Varisco, dove i Vigili del Fuoco hanno celebrato l’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale. Una ricorrenza che, per la prima volta, entra nel calendario delle celebrazioni istituzionali. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nacque il 27 febbraio 1939, strutturato su base nazionale e organizzato secondo criteri unitari: formazione omogenea, mezzi e attrezzature standardizzati, un modello operativo uniforme su tutto il territorio italiano. Un’impostazione moderna per l’epoca, che ha rappresentato le fondamenta di un sistema di soccorso efficiente e coordinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottantasette anni di coraggio. Vigili del fuoco, memoria e futuro

Vigili del Fuoco: 87 anni di storia tra memoria e porte aperteUn anniversario tra memoria e servizio: come i Vigili del Fuoco aprono le porte ai cittadini Alle 8 del mattino del 27 febbraio, presso la caserma...

Messina celebra i Vigili del Fuoco con cerimonia tra memoria, arte e riconoscimentiMessina si prepara a celebrare la fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito con Regio Decreto n.

Barletta - 87 anni di coraggio, la festa dei vigili del fuoco tra memoria e futuro

Contenuti utili per approfondire Vigili del.

Discussioni sull' argomento VIGILI DEL FUOCO, 87 ANNI DI CORAGGIO. TRA CELEBRAZIONI E REALTÀ LE FERITE APERTE DEL CORPO; Ottantasette anni di coraggio. Vigili del fuoco, memoria e futuro; Ottantasette anni di coraggio, soccorso e dedizione al servizio dei cittadini; 87 anni di interventi e coraggio: il Veneto celebra i suoi Vigili del Fuoco.

Forza e Coraggio a Milano, l'associazione sportiva compie 155 anni: corsi di agonismo e inclusione socialeForza e Coraggio è uno dei simboli, se non il simbolo, dello sport a Milano. È il cuore della città: è un’associazione sportiva con 155 anni di storia alle spalle, che gestisce l’omonimo centro ... milano.corriere.it

Un elicottero dei Vigili del Fuoco avrebbe portato Mogol da Sanremo a Roma per una cerimonia ufficiale. Il caso diventa politico. Cosa sappiamo sul volo e perché è scoppiata la polemica - facebook.com facebook

#Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [ #27febbraio 17:30] x.com