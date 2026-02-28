A Milano, durante la sfilata di Gucci, l’attrice Demi Moore ha mostrato un nuovo taglio di capelli, optando per un bob sfilato nero umido. A 63 anni, la star ha deciso di cambiare look, lasciando i capelli lunghi e lisci per un taglio più corto e moderno. La sua apparizione ha attirato l’attenzione dei presenti, segnando un deciso cambio di stile.

A 63 anni, Demi Moore sa come soprendere. Per chi pensava che l’attrice sarebbe rimasta fedele alla vita ai suoi celebri capelli extra lunghi, tempo (forse) di ricredersi. La star del cinema è apparsa durante la Milano Fashion Week con un taglio capelli decisamente inaspettato, inaugurando la sua bob era nel modo più incisivo di sempre. Addio all’iconica chioma lunga da sirena, benvenuto caschetto sfilato effetto wet. Demi Moore è la nuova musa dai lunghi capelli nero corvino di Kérastase X Il nuovo taglio capelli di Demi Moore. Sensuale, contemporaneo, di carattere. Demi Moore ha scelto di debuttare con il suo nuovo hair look in occasione della sfilata FW26 di Gucci, andata in scena il 26 febbraio nello scenografico Palazzo delle Scintille. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ospite alla sfilata milanese di Gucci, la diva cambia taglio di capelli e debutta con un bob sfilato nero inchiostro e wet

Demi Moore con nuovo taglio di capelli, un bob grintoso, è la prova che si può cambiare a tutte le etàPer molti la star era irriconoscibile, inguainata in una completo di pelle aderentissimo, uno stile da Cat Woman, grintoso e in linea con la visione...

