Ospedali Careggi in cima Tra i migliori 250 al mondo
L'ospedale Careggi si colloca ancora tra i migliori 250 al mondo, mantenendo la sua posizione di rilievo nel settore sanitario internazionale. Sebbene abbia subito un lieve calo rispetto all'anno precedente, continua a essere riconosciuto come uno dei centri di eccellenza. La classifica mondiale, pubblicata recentemente, include Careggi tra gli istituti più apprezzati per qualità e prestazioni.
Careggi si conferma tra le eccellenze mondiali della sanità, anche se arretra di qualche posizione rispetto allo scorso anno. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Firenze si colloca al 192esimo posto nella classifica internazionale "World’s Best Hospitals 2026", pubblicata dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con Statista, rientrando dunque tra le migliori 250 strutture al mondo. Nell’edizione precedente l’ospedale fiorentino era al 180esimo posto globale: un lieve scivolamento che non intacca però la presenza stabile nell’élite internazionale. Careggi conquista inoltre il decimo posto a livello nazionale, confermandosi primo ospedale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti discussi: Ospedali, Careggi in cima. Tra i migliori 250 al mondo; Sanità, tredici ospedali italiani nei migliori 250 al mondo: Gemelli in cima.