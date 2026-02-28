Osimhen-Juventus sogno rimandato | la clausola blocca tutto fino al 2027

Il trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus non si realizzerà almeno fino al 2027 a causa di una clausola presente nel contratto con il Galatasaray. Questa disposizione impedisce qualsiasi passaggio in Serie A durante questo periodo. La clausola blocca ogni trattativa per l’attaccante nigeriano con club italiani, mantenendo il suo attuale legame con il club turco.

Il futuro di Victor Osimhen resta lontano dalla Juventus. Nel contratto dell’attaccante nigeriano con il Galatasaray è presente una clausola anti-Italia che blocca un eventuale trasferimento in Serie A almeno fino al 2027. L’ostacolo economico e le condizioni contrattuali rendono al momento complesso il ritorno del bomber africano nel campionato italiano. L’assalto di Giuntoli e quelle dichiarazioni che accendono i tifosi. I primi apprezzamenti dei bianconeri nei confronti dell’ex Napoli risalgono all’estate del 2024. Cristiano Giuntoli, che lo aveva portato in Italia nel 2020, ha provato a convincerlo a trasferirsi a Torino. Il dirigente bianconero si è dovuto arrendere alla resistenza dei partenopei, che lo hanno prima messo fuori rosa e poi trasferito al Galatasary con la formula del prestito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Osimhen e la Juve, cosa c’è dietro: la clausola del Napoli che lo tiene lontano fino al 2027Dietro le quinte del mercato, il presidente ha eretto un muro legale per impedire che l'ex DS portasse i gioielli dello Scudetto a Torino.

Osimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconeroOsimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu...

