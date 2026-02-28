L’oroscopo di Paolo Fox per sabato 28 febbraio segnala che la Vergine cerca di mantenere la semplicità, mentre l’Ariete ha voglia di dedicarsi a nuove attività. La giornata si presenta con un’energia più pulita rispetto ai giorni precedenti, offrendo uno scenario più chiaro per i segni dello zodiaco. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici delle previsioni o sui motivi di questa energia.

ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 28 febbraio! Questo sabato ha un’energia più pulita rispetto agli altri. Non perché succeda qualcosa di straordinario, ma perché dentro ti senti diverso. Più leggero. Più distaccato da quello che fino a pochi giorni fa ti prendeva la testa. È come quando smetti di controllare continuamente il telefono aspettando qualcosa che non arriva, e a un certo punto ti accorgi che non ti interessa più allo stesso modo. Non per rabbia, ma perché hai ripreso contatto con te stesso. La giornata scorre meglio quando non la riempi per forza. Quando scegli con chi stare invece di dire sì a tutto. Quando fai cose semplici ma giuste per te. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 28 febbraio: bisogno di semplicità per la Vergine, voglia di attività per l'Ariete

