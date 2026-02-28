ora della morte di chiara non attendibile il professore smonta ogni certezza

Il professore ha messo in discussione l'affidabilità dell'orario della morte di Chiara Poggi, sollevando dubbi sulla precisione delle stime finora proposte. La questione rimane aperta mentre si attende l'esito di ulteriori analisi e accertamenti che potrebbero chiarire meglio i momenti esatti della tragica vicenda. La discussione si concentra ora sulla validità delle conclusioni precedenti.

L'orario della morte di Chiara Poggi solleva ancora molti dubbi. In attesa di conoscere l'esito della consulenza elaborata dall'anatomopatologa forense Cristina Cattaneo, depositata in procura a Pavia la scorsa settimana, si susseguono molteplici ipotesi, alcune delle quali trovano riscontro con quanto stabilito agli atti delle indagini che portarono alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere per Alberto Stasi. Nel processo di primo grado a carico dell'ex studente bocconiano, che si concluse con un'assoluzione, il giudice Stefano Vitelli stimò, sulla base di dati ed elementi a sua disposizione, che la 26enne fosse stata uccisa tra le 9.

“Chiara trovò le foto porno nel pc di Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio, ora c’è la certezza”: le nuove analisi dei consulenti della famiglia PoggiLa sera del 12 agosto 2007, il giorno precedente l’omicidio a Garlasco, Chiara Poggi “aprì quella cartella chiamata ‘militare‘ coi file pornografici...

Chiara Poggi, Cattaneo deposita la consulenza sul delitto di Garlasco: al centro l’arma e l’ora della morteL'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007.

Garlasco in Tv, Chiara Poggi e l'ipotesi della morte avvenuta di notte. De Rensis: Mi travesto da astronautaMattino Cinque il 26 febbrai si è concentrato sulla morte di Chiara Poggi, l'avvocato De Rensis non usa mezzi termini sulla teoria del decesso avvenuto di notte ... libero.it

Delitto di Garlasco/ Baldi: Orario morte può variare avanti e indietro, Stasi potrebbe essere innocenteIl giallo di Garlasco a Mattino 5 News, con le parole della dottoressa Marina Baldi, genetista del team difensivo di Andrea Sempio ... ilsussidiario.net

