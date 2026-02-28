Operazione sicurezza dei Carabinieri

Nella notte, i Carabinieri hanno condotto controlli straordinari in Val Bisenzio e a Prato, coinvolgendo diverse pattuglie. Durante le operazioni sono stati ispezionati vari veicoli e persone, e sono state controllate aree pubbliche e private. Gli interventi sono stati coordinati per garantire la sicurezza e verificare eventuali irregolarità sul territorio.

Controlli straordinari notturni in Val Bisenzio e a Prato. I pattugliamenti si sono verificati nella notte fra mercoledì e giovedì e sono stati disposti dalla compagnia dei carabinieri di Prato, su indicazione del comando provinciale dei carabinieri di Prato e d’intesa con la Prefettura di Prato, nei comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo, con estensione delle attività anche alla città di Prato. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno effettuato posti di controllo e sorveglianza nelle zone più frequentate, con particolare attenzione ai giovani, e hanno risposto a 15 richieste di intervento pervenute al 112. Sul campo, 12 militari suddivisi in tre equipaggi hanno identificato 21 persone, controllato 9 veicoli e un esercizio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

