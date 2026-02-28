Operaio muore precipitando da un edificio nel Trapanese | la vittima è Francesco Greco

Un operaio di 50 anni è morto ieri a Mazara del Vallo dopo essere precipitato da un edificio in un cantiere. La vittima si chiamava Francesco Greco e si trovava sul sito di lavoro al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Un operaio è morto precipitando da un edificio ieri in un cantiere di Mazara del Vallo. La vittima aveva 50 anni e si chiamava Francesco Greco.