Omicidio Rosca Ion Gavrila condannato a 22 anni

Ion Gavrila è stato condannato a 22 anni di reclusione per l’omicidio volontario della compagna Maria Rosca, di 46 anni, avvenuto il 30 gennaio 2022 a Riva del Garda. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha visto Gavrila riconosciuto colpevole dell’atto. La vicenda ha avuto grande rilievo nel territorio e ha portato all’attenzione dei media questa tragica vicenda.

