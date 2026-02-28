omicidio rogoredo caccia al filmato con le botte di cinturrino al pusher in carrozzina

A Milano, un poliziotto è stato arrestato nell’ambito di un’indagine per omicidio. L’uomo, coinvolto in un episodio avvenuto a Rogoredo, è sospettato di aver aggredito un pusher in carrozzina durante un intervento. Le forze dell’ordine cercano ora un filmato che potrebbe mostrare le violenze inflitte nel corso di quella notte. La vicenda ha portato all’arresto del poliziotto e ha acceso l’attenzione sull’accaduto.

Milano, 28 febbraio 2026 – L’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, indagato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, sembra aver scoperchiato un vaso di Pandora. Dopo tanto silenzio, si moltiplicano le segnalazioni sul poliziotto, che prima ha sparato e poi inscenato la legittima difesa, posizionando un’arma accanto al corpo del pusher ventottenne. Le botte a Vasile Puskas La Procura, da quanto si apprende, è intenzionata a vagliarle tutte, con la dovuta accortezza. Una di queste parla di un video. Un video girato da Mansouri o da qualcun altro (non è ancora chiaro), in cui si vedrebbe Cinturrino che picchia Vasile Puskas, il disabile in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

