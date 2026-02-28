Oggi il corteo nazionale contro il ddl Stupri

Oggi si tiene un corteo nazionale contro il ddl Stupri, con partecipanti che si sono radunati in diverse città italiane. La manifestazione segue i presidi già svolti davanti al Senato e in oltre 100 località nelle settimane scorse. La mobilitazione coinvolge cittadini e attivisti che vogliono esprimere il loro dissenso rispetto alle proposte di legge in discussione. La manifestazione si svolge in modo pacifico lungo le principali vie delle città coinvolte.

Continua la mobilitazione contro il ddl Stupri del governo. Dopo il presidio davanti al Senato e quelli in oltre 100 città della scorsa settimana, oggi è il momento della manifestazione nazionale che partirà da piazza della Repubblica, a Roma, alle 14 con arrivo a piazza San Giovanni. Previsto l'arrivo nella Capitale di oltre 50 pullman da tutta Italia. Sono più di mille le realtà che hanno aderito alla mobilitazione nata dal basso, tra questi, oltre alle associazioni transfemministe, sindacati (dalla Cgil ai Cobas), realtà impegnate nella tutela dei diritti, società civile organizzata. Alla testa del corteo ci saranno i centri antiviolenza che si oppongono «senza possibilità alcuna di mediazione alla stesura del ddl consenso, rielaborata malamente dalla leghista Bongiorno».