Offensiva Milei | sotto attacco lavoro minori e ambiente

Il governo di Milei ha portato avanti un’offensiva che riguarda il settore del lavoro, i minori e l’ambiente. Venerdì scorso, il governo ha incassato senza ostacoli due provvedimenti che coinvolgono questi ambiti, segnando una delle pagine più controverse della storia recente del paese post-dittatura. Nessuna opposizione ha opposto resistenza in questa fase, e il governo ha continuato sulla sua strada senza difficoltà apparenti.

Nessuno ferma più Milei. In una delle pagine più oscure della storia argentina dalla fine della dittatura militare, il suo governo ha incassato venerdì, in modo liscio come l’olio, due vittorie un tempo inconcepibili: l’approvazione definitiva della riforma del lavoro e quella del nuovo Regime penale giovanile, che abbassa l’età di imputabilità da 16 a 14 anni (uno in più di quanto volesse la Casa Rosada). Ossia, la normalizzazione della precarietà del lavoro e l’inasprimento della risposta punitiva nei confronti dei giovanissimi, definito «un atto di giustizia verso la società». E a ben poco sono servite le proteste di fronte al Congresso – represse dalla polizia – del Frente Sindical Unido e di diverse organizzazioni politiche e sociali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Buenos Aires paralizzata dallo sciopero contro la riforma del lavoro di Milei che limita il potere dei sindacati e aumenta le ore di lavoroÈ arrivato un altro sì alla riforma del lavoro voluta dal governo del presidente di destra Javier Milei.