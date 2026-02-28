Nuove ombre si addensano sul Monaldi, con altri due trapianti che si sono conclusi con esito fatale. La Procura di Napoli ha annunciato di aver avviato verifiche sui decessi, senza aprire nuovi fascicoli, ma rimane in corso l’indagine per omicidio colposo sulla morte di Domenico Caliendo. Al momento, sette sanitari sono iscritti nel registro degli indagati.

Il sistema non funzionava già prima di Domenico. La Procura di Napoli non ha aperto nuovi fascicoli. Il punto fermo, al momento, è uno solo: l’indagine per omicidio colposo sulla morte di Domenico Caliendo, che ha portato sette sanitari del Monaldi iscritti nel registro degli indagati. Quello che si muove attorno a quell’indagine è ancora nella fase degli accertamenti preliminari: la Procura sta valutando altri due casi di bambini morti. Non sono indagini, tengono a precisare i pm Ricci e Tittaferrante. Solo verifiche. Ma il perimetro si allarga e quello che emerge racconta una storia che non nasce la mattina del 23 dicembre, quando l’équipe di Gabriella Farina decollava da Capodichino con un box da spiaggia al posto di un contenitore medicale certificato e tecnologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuove ombre sul Monaldi. Altri due trapianti falliti. I pm: verifiche sui decessi

Al Monaldi altri due casi di trapianti falliti. L'inchiesta si allargaAGI - Carenze, lacune, errori su errori: l'ospedale Monaldi di Napoli, dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, passato al setaccio alla ricerca...

Cuore “bruciato”, accertamenti dei pm di Napoli su altri due trapianti eseguiti al MonaldiA sei giorni dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto sabato scorso dopo l’impianto di un cuore danneggiato, la Procura di Napoli...

Tutto quello che riguarda Nuove ombre.

Temi più discussi: Nuove ombre sul Monaldi. Altri due trapianti falliti. I pm: verifiche sui decessi; Nuove accuse al Monaldi, 'la cartella clinica è incompleta'; Morte di Domenico, l’accusa è omicidio colposo: Danni al cuore già in fase di espianto; Cuore trapiantato, nuove ombre sul caso Domenico.

Nuove ombre sul Monaldi. Altri due trapianti falliti. I pm: verifiche sui decessiLa mossa della Procura dopo il decesso di Domenico: Ma nessuna inchiesta. Sospesi dall’Asl due dirigenti della struttura in cui era ricoverato il bimbo. quotidiano.net

L’espianto prima dell’arrivo del cuore, nuove ombre sulla morte del piccolo DomenicoNuove rivelazioni sull’intervento al Monaldi: espianto anticipato, organo danneggiato e tensioni in sala operatoria per la morte di Domenico. blitzquotidiano.it

Nuove ombre sul futuro dell’ex Ilva. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, Confindustria Taranto teme che la trattativa per la vendita possa saltare, mettendo a rischio il prestito ponte da 390 milioni di euro autorizzato dall’UE solo in presenza di un acquire - facebook.com facebook

#ignotox Cinturrino, nuove ombre: "Rapporti poco chiari con pusher e richiesta di pizzo". x.com