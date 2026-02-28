Nuova legge elettorale il campo largo all’attacco | Il centrodestra la usa per bloccare il referendum

Il centrodestra ha criticato la nuova legge elettorale, accusandola di essere uno strumento per impedire il referendum. Secondo alcuni esponenti, il campo largo sostiene che le forze di governo stanno sfruttando la normativa per ostacolare le iniziative referendarie. La polemica si concentra sulla presunta strumentalizzazione della legge elettorale a fini politici e sul tentativo di bloccare il voto popolare.

Roma – “Hanno capito che stanno andando sotto e usano la legge elettorale per bloccare il referendum”. Nelle parole del deputato pentastellato Francesco Silvestri c’è la sintesi dell’approccio univoco dell’opposizione di centrosinistra rispetto alla proposta di modifica delle regole di voto depositata giovedì alla Camera della maggioranza. “Neanche ci siamo sentiti”, chiosa Silvestri. Ma lo stesso concetto era stato espresso l’altro ieri da Nicola Fratoianni per Avs, poi da Maria Elena Boschi per Italia viva e risuona nelle posizioni espresse dalla segretaria del Pd Elly Schlein, secondo cui “il governo accelera per paura di perdere il referendum”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Preferenze e ballottaggio, lo Stabilicum agita il campo largo: “La legge elettorale è una super-truffa”Roma – Tra gli strilli d’indignazione a favore di telecamera e i calcoli cinici a fari spenti, la levata di scudi dell’opposizione contro la legge...

Il centrodestra deposita il ddl con la nuova legge elettorale. Ecco il testoE' stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale legge elettorale.

