Nuova curva avanti tutta Sistemati i primi gradoni Si punta a finire in estate

Sono stati completati i primi gradoni della nuova curva sud Rozzi, che ora si presenta in fase di avanzamento. I lavori per il rifacimento del settore sono in corso e si prevede di terminare tutto entro l’estate. La struttura sta prendendo forma e gli operai lavorano senza sosta per rispettare i tempi stabiliti. La nuova curva mira a essere pronta per la prossima stagione calcistica.

La nuova curva sud Rozzi vede eretti i primi gradoni. I lavori per il rifacimento del settore che allo stadio Del Duca storicamente accoglie da oltre mezzo secolo i sostenitori bianconeri, nelle ultime ore hanno fatto registrare un altro importante step all'interno del cronoprogramma dell'intervento pianificato. L'ultimazione e la riconsegna sono previsti per la prossima estate prima dell'inizio del prossimo campionato dell'Ascoli Calcio. Chi in questi giorni si è trovato a transitare attorno allo storico impianto cittadino, avrà certamente notato che sono state buttate giù le mura d'ingresso e contestualmente si è iniziato a tirare su i primi gradoni.