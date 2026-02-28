Non solo Zhegrova e Openda | ecco chi sono i giocatori bocciati dalla Juve

La Juventus ha deciso di escludere alcuni giocatori dal progetto attuale, tra cui Zhegrova e Openda, che non hanno soddisfatto le aspettative durante la stagione. Secondo quanto riferito, anche altri nomi sono stati giudicati non all’altezza dei requisiti richiesti, portando a un rinnovamento del gruppo. La società sta lavorando per ridisegnare la rosa, concentrandosi sui profili più adatti alle strategie future.

Non tutti i rinforzi individuati per riportare la Juve sulla strada del successo si sono rivelati utili. Anzi, tutt'altro. Dei nuovi arrivati quasi nessuno ha fatto la differenza al primo anno in bianconero, tanto che i trascinatori della squadra di Spalletti sono quelli che il club avrebbe voluto tenere quest'anno come valide alternative: naturale conseguenza, una crescita lenta e poco efficace sul breve periodo. Lo stesso Chiellini nel post partita di Juve-Galatasaray, facendo un bilancio all'uscita dalla Champions, ha ammesso che qualcuno ha mostrato delle difficoltà a tenere il livello. Ecco a chi potrebbe aver fatto riferimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Calciomercato Juve, dalla Lazio diversi giocatori sono in partenza: ecco le possibilità per i bianconeri

La reazione della panchina Juve al clamoroso gol fallito da Zhegrova: i giocatori sono increduli

