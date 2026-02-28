Non solo cacciaviti il sistema di una coppia di ladri per svaligiare le auto a Roma

Due ladri sono stati sorpresi mentre tentavano di svaligiare auto all'Esquilino, in via Merulana a Roma. Avevano predisposto un sistema per forzare gli sportelli delle vetture e rubare oggetti di valore. La polizia ha individuato e fermato i due uomini durante le operazioni di furto. Sul posto sono stati sequestrati strumenti utilizzati per scassinare le auto.

Un sistema per forzare gli sportelli delle auto e svaligiarle. Due ladri a caccia di macchine all'Esquilino, in via Merulana. A fermarli prima di poter scassinare qualche portiera i carabinieri.Auto sospetta in via MerulanaNella tarda serata di venerdì, intorno alle 22:00, durante un'attività di.