Non scampa al tragico incendio | morta la donna coinvolta nel rogo all' alba

Una donna è morta questa mattina a Fusignano a seguito di un incendio divampato all’alba. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 5 e hanno coinvolto l’abitazione, causando il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di spegnimento e i rilievi. La vittima non è riuscita a salvarsi dall’incendio.

I Vigili del fuoco avevano portato in salvo la donna fuori dall'abitazione, poi la corsa in ospedale, ma per lei non si è potuto fare nulla Si conclude in tragedia l'incendio scoppiato questa mattina all'alba a Fusignano, dove attorno alle 5.30 di sabato mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si erano sviluppate all'interno di un appartamento al piano terra al civico 26 di via Curiel. È purtroppo morta la donna di 91 anni coinvolta nel rogo. Ad accorgersi di quanto stava succedendo sono stati alcuni vicini di casa, che vedendo il fumo uscire dall'abitazione hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre ai pompieri di Lugo con squadra e autobotte, si sono precipitati i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica.