Non iscrive figlio all’anagrafe perché il marito è in carcere | denunciata

A Massa di Somma, una donna di 38 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver evitato di iscrivere il figlio all’anagrafe. La motivazione indicata riguarda il fatto che il marito si trova in carcere. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine e ha portato alla denuncia della donna per soppressione di stato.

Tempo di lettura: 2 minuti A Massa di Somma, cittadina a sud di Napoli, una 38enne è stata denunciata dai carabinieri per soppressione di stato. I fatti risalgono a fine gennaio, quando la donna ha dato alla luce un figlio. Trascorsa qualche settimana si arriva a fine febbraio e la sinergia tra carabinieri e medici evidenzia un’anomalia nelle carte. La donna, residente a Marano di Napoli, dagli archivi dell’anagrafe risulta essere ancora “nubile e senza prole”. La legge parla chiaro, la dichiarazione di nascita va resa entro dieci giorni dalla nascita. Parte così l’accertamento dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio che vanno a casa della donna temendo il peggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

