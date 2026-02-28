nintendo dovrebbe diversificare i suoi titoli se non vuole fermarsi secondo alcuni analisti ed esperti

Nintendo sta attraversando un periodo di grande stabilità grazie alle sue iconiche franchiglie, ma alcuni analisti avvertono che questa stessa forza potrebbe rappresentare un limite. La compagnia ha ancora un ruolo dominante nel settore, tuttavia si suggerisce che una maggiore diversificazione dei titoli potrebbe essere necessaria per evitare di rimanere troppo dipendente dai successi passati.

Nintendo vive una fase di straordinaria solidità, ma secondo alcuni analisti il vero rischio potrebbe arrivare proprio dal suo punto di forza: le sue icone storiche. Con Switch vicina a traguardi record e Switch 2 già lanciata con numeri importanti, la casa di Kyoto continua a dominare grazie a Mario, Zelda e Pokémon. Tuttavia, affidarsi troppo a questi pilastri potrebbe rivelarsi un limite nel lungo periodo. La sfida non è vendere oggi, ma restare rilevanti tra dieci o vent’anni. Ed è qui che entra in gioco il tema della diversificazione. Nintendo è oggi una delle aziende più solide dell’industria videoludica. Secondo alcuni esperti, la Casa di Kyoto può contare su un catalogo di personaggi tra i più riconoscibili al mondo, da Super Mario a Pikachu, capaci di parlare a più generazioni di giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

