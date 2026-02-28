Nel centro storico torna il Mercato di via Garibaldi

A Parma, nel centro storico, riprende il Mercato di via Garibaldi, che si terrà ogni prima domenica del mese fino a giugno, a partire dal 1° marzo. L’evento si svolgerà dalle 9 del mattino e coinvolgerà commercianti e cittadini in un appuntamento che torna a riempire le strade della zona storica. La manifestazione rappresenta un momento di ritrovo e scambio tra residenti e visitatori.