Negli Epstein Files si sollevano dubbi sull’autenticità dell’oro di Fort Knox, con alcune discrepanze evidenziate nei documenti pubblicati. La corrispondenza di Jeffrey Epstein include messaggi che non riguardano solo questioni di sesso e sfruttamento, ma anche altri ambiti. La vicenda si concentra sulla presenza di informazioni che non risultano chiare o confermate ufficialmente, alimentando le speculazioni.

Non tutti i messaggi della corrispondenza di Jeffrey Epstein hanno a che vedere con storie di sesso e sfruttamento. Alcuni messaggi mettono in dubbio che l’oro immagazzinato a Fort Knox negli Stati Uniti ci sia davvero. Se lo era domandato anche Donald Trump che nel febbraio del 2025 aveva promesso una verifica. Poi, come per tante altre cose, anche questa storia è passata di moda. Ma ora se ne riparla. Secondo certe voci, nel 2011, Dominique Strauss-Khan, allora Presidente del Fondo Monetario Internazionale, sarebbe stato messo a tacere mediante uno scandalo perché aveva scoperto che l’oro di Fort Knox non c’era più. Va da sé che non c’è nessuna prova di questa storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Negli Epstein Files si mette in dubbio l’oro di Fort Knox: ciò che non torna in questa vicenda

