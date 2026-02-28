Napoli Scott McTominay è pronto a legarsi a vita al club partenopeo

Scott McTominay ha deciso di rimanere al Napoli, confermando la volontà di legarsi al club partenopeo a lungo termine. La sua scelta è definitiva e senza possibilità di ripensamenti, segnando un impegno chiaro nei confronti della squadra. La decisione del centrocampista arriva dopo un periodo di trattative e valutazioni, che ora si concludono con questa volontà di proseguire la collaborazione.

La scelta è stata chiara, netta, senza margini di ripensamento: Scott McTominay vuole restare a Napoli. Dopo aver già respinto le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita la scorsa estate, il centrocampista scozzese è pronto a ribadire il suo legame con il club azzurro, declinando anche nuove e importanti proposte arrivate dalla Premier League. McTominay si è ambientato perfettamente alla realtà partenopea, conquistando in breve tempo l’ambiente, lo spogliatoio e i tifosi grazie a prestazioni di grande sostanza, leadership e continuità. Il suo impatto in maglia SSC Napoli è stato immediato, tanto da renderlo uno dei punti fermi del centrocampo e una figura sempre più centrale nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Scott McTominay e il Napoli, iniziata la trattativa per il rinnovo a vita: apertura totale del calciatoreIl Napoli guarda avanti e inizia a programmare il futuro partendo da una delle sue certezze: Scott McTominay.

