Napoli Scott McTominay è pronto a legarsi a vita al club partenopeo

Scott McTominay ha deciso di rimanere al Napoli, confermando la volontà di legarsi al club partenopeo a lungo termine. La sua scelta è definitiva e senza possibilità di ripensamenti, segnando un impegno chiaro nei confronti della squadra. La decisione del centrocampista arriva dopo un periodo di trattative e valutazioni, che ora si concludono con questa volontà di proseguire la collaborazione.

La scelta è stata chiara, netta, senza margini di ripensamento: Scott McTominay vuole restare a Napoli. Dopo aver già respinto le ricchissime offerte provenienti dall'Arabia Saudita la scorsa estate, il centrocampista scozzese è pronto a ribadire il suo legame con il club azzurro, declinando anche nuove e importanti proposte arrivate dalla Premier League. McTominay si è ambientato perfettamente alla realtà partenopea, conquistando in breve tempo l'ambiente, lo spogliatoio e i tifosi grazie a prestazioni di grande sostanza, leadership e continuità. Il suo impatto in maglia SSC Napoli è stato immediato, tanto da renderlo uno dei punti fermi del centrocampo e una figura sempre più centrale nel progetto tecnico.

Scott McTominay e il Napoli, iniziata la trattativa per il rinnovo a vita: apertura totale del calciatoreIl Napoli guarda avanti e inizia a programmare il futuro partendo da una delle sue certezze: Scott McTominay.

Napoli, rientri rimandati: McTominay e De Bruyne puntano Torino o LecceIl rientro può slittare ancora di qualche giorno. In casa Napoli si lavora per riabbracciare Scott McTominay e Kevin De Bruyne, ma entrambi salteranno la trasferta contro l’Hellas Verona. ilnapolionline.com

McTominay a De Laurentiis: Resto se.... Le richieste dello scozzese al patronAntonio Conte, allenatore del Napoli, sarà costretto a rinunciare a Scott McTominay anche nel match di campionato contro il Verona, sfida valevole per la giornata numero ventisette del campionato ital ... msn.com

Scott #McTominay ancora out per il #Napoli: sarà la quarta partita che salta dopo Como, Roma e Atalanta Si è deciso per la cautela totale, per evitare ogni rischio in tutta la settimana. Ora si punta al Torino ma bisognerà valutarlo per tutta la settimana x.com

Scott McTominay ancora out per il Napoli: sarà la quarta partita che salta dopo Como (Coppa Italia), Roma e Atalanta (Serie A) Si è deciso per la cautela totale, per evitare ogni rischio in tutta la settimana. Ora si punta al Torino ma bisognerà valutarlo giorno - facebook.com facebook