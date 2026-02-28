Napoli sta lavorando per individuare l’area definitiva del nuovo centro sportivo, con l’obiettivo di completare la scelta entro il mese di maggio. Il processo coinvolge sopralluoghi specifici e incontri con le autorità locali, che stanno valutando le diverse proposte e le caratteristiche delle aree candidate. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, per poi avviare le fasi successive del progetto.

Il percorso per definire il nuovo centro sportivo di Napoli procede attraverso una serie di sopralluoghi mirati e contatti con le autorità locali. L’obiettivo è identificare un’area adeguata a ospitare un progetto integrato che includa foresteria e almeno dieci campi da calcio, con un occhio alla funzionalità, alla sostenibilità e alle tempistiche di realizzazione. Le verifiche in corso mirano a offrire una soluzione operativa entro la chiusura della stagione, evitando ritardi e sovrapposizioni con altri investimenti pubblici e privati. Il coordinamento delle attività è affidato all’architetto Bruno Discepolo, incaricato dal presidente Aurelio De Laurentiis di guidare il gruppo di progettisti che dovrà elaborare un piano integrato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Napoli punta al centro sportivo: area definitiva entro maggio

Napoli, accelerata sul centro sportivo: entro maggio verrà individuata l’area definitivaMercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo».

Calcio, ciclabile pronta entro la primavera: al via i cantieri su centro sportivo e palestraIl taglio del nastro del collegamento con la passerella sull’Oglio è previsto tra marzo e aprile, meteo permettendo.

Altri aggiornamenti su Napoli punta.

Temi più discussi: Verona-Napoli, probabili formazioni: Giovane torna a casa; Il Napoli a Bergamo, l'Atalanta tenta la corsa al quinto posto: Krstovic resta in pole su Scamacca; Fantacalcio Napoli, Anguissa punta al rientro con il Verona: il test decisivo; Consiglio regionale, Avs punta al taglio del pedaggio per la Tangenziale di Napoli.

Il Napoli guarda al futuro: Hojlund centrale nei piani e strategie mirate ai giovaniIl Napoli pensa già al futuro: il progetto della società azzurra punta sempre più sui giovani talenti, preferibilmente under 23, un percorso già iniziato ... tuttonapoli.net

Il Mattino: Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e AlissonMissione a Bergamo. Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e Alisson, scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il big ... tuttonapoli.net

NAPOLI CAMBIA PELLE Whaley primo colpo, attesa per Marshall. Ma il club punta a chiudere anche un play dopo l'infortunio di Naz Mitrou-Long. - facebook.com facebook

Napoli, Anguissa torna in gruppo: punta al rientro col Verona. De Bruyne... Le news #SkySport #SkySerieA x.com