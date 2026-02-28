Napoli Lukaku | Gol pesantissimo Napoli mi ha dato tanto

Dopo la vittoria del Napoli contro il Verona, conclusa con il gol decisivo di Lukaku nel finale, l’attaccante ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha evidenziato quanto sia stato importante il risultato per la squadra e ha riferito che il club gli ha dato molto in questa stagione. Lukaku ha sottolineato il peso del suo gol e il contributo collettivo alla vittoria.

Tempo di lettura: 2 minuti Al termine della vittoria del Napoli sul campo del Verona, decisiva grazie alla sua rete nel finale, Romelu Lukaku ha commentato la partita ai microfoni di DAZN, soffermandosi sia sull’importanza del successo conquistato sia sul momento personale e della squadra. “ Gol pesantissimo ma sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un bel lavoro questa settimana, ci siamo preparati bene alla partita e peccato solo per il gol preso perché potevamo evitarlo. Alla fine però abbiamo portato i tre punti a casa ed era la cosa più importante. Adesso dobbiamo guardare in avanti e continuare su questa strada”. Poi continua: “Il calcio mi ha dato tutto nella vita, ma perdere mio padre come è successo a me è qualcosa di pesante ogni giorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

