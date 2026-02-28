Napoli e l’addio di Kvara | lo scorso agosto ADL svelò le motivazioni che hanno portato alla separazione

Lo scorso agosto, il presidente del Napoli ha spiegato pubblicamente le motivazioni che hanno portato alla separazione da Kvaratskhelia. Le sue dichiarazioni sono tornate recentement? alla ribalta, offrendo dettagli sui motivi che hanno spinto la squadra a interrompere il rapporto con l’attaccante. Questa rivelazione permette di comprendere meglio le ragioni dietro l’addio del calciatore.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, rilasciate lo scorso agosto, tornano d’attualità e aiutano a comprendere fino in fondo le ragioni che portarono alla separazione da Kvaratskhelia. Il presidente del Napoli spiegò allora come la cessione fosse diventata inevitabile a causa delle pressioni esercitate dall’entourage del calciatore, arrivato persino a ventilare il ricorso all’articolo 17 per liberarsi unilateralmente dal contratto. De Laurentiis raccontò che, dopo l’esplosione del georgiano nella sua prima stagione straordinaria, il club si era mosso immediatamente per blindarlo: rinnovo pronto, ingaggio nettamente aumentato e una proposta economica ritenuta molto importante, proprio per evitare l’assalto dei top club europei. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Luciano Spalletti e le motivazioni che l’hanno portato via da NapoliLuciano Spalletti, nei mesi precedenti, è stato tra i grandi protagonisti del Festival dello Sport di Trento, dove ha ripercorso i momenti più...

Napoli, secondo TuttoSport c’è un nome in cima alla lista di ADL in caso di separazione con ConteIl futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più caldi in vista del finale di stagione.

Napoli, scudetto addio: i pensieri e le valutazioni di Conte. Il futuro è di nuovo in bilicoI punti che lo separano dallo scudetto, ora, sono 14. Tanti, troppi, con 12 partite alla fine, per sperare davvero di poterlo raggiungere. Ma Antonio Conte era stato chiaro solo qualche settimana fa: ... ilfattoquotidiano.it

Napoli, grande offerta e addio McTominay: Difficile trattenerloQuanto ancora il Napoli riuscirà a trattenere McTominay? L’estate prossima potrebbe essere quell’addio, dopo un biennio eccellente da parte dello scozzese, il simbolo del quarto Scudetto azzurro. calciomercato.it

La punizione di Sandrucci per i tre punti della Primavera a Napoli Guarda gli Highlights della partita sul canale YouTube youtu.be/xWiDr-BNHmk x.com