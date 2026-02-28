Napoli caso McTominay | l’ennesima assenza con il Verona fa scattare l’allarme

Il Napoli ha annunciato l’assenza di McTominay per la partita contro il Verona, aggiungendosi alle numerose indisponibilità che hanno caratterizzato questa stagione. La squadra ha affrontato vari infortuni, e questa nuova assenza aumenta le preoccupazioni sul rendimento complessivo. La partita si avvicina e la rosa si trova a dover fare i conti con numerosi giocatori fuori lista.

La stagione del Napoli è stata inevitabilmente segnata dall'enorme quantità di infortunati. Il peggio, però, deve ancora passare. Ancora diversi i calciatori fermi ai box, dal capitano Giovanni Di Lorenzo a Kevin De Bruyne, ultimo Scott McTominay. Lo stop dello scozzese sembrava meno grave, ma è alla quarta partita saltata: arrivano novità sull'entità dell'infortunio. Lo stop di Scott McTominay è solo l'ultimo della lunga serie d'infortuni che ha subito la squadra di Antonio Conte durante questa sciagurata stagione. Il Napoli ha dovuto fare i conti con tantissime defezioni, e ora si ritrova anche senza il suo calciatore più incisivo. L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le novità sull'entità dello stop dell'MVP della scorsa Serie A.

