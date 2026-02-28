Napoli ancora all' ultimo respiro | Lukaku torna al gol e regala i tre punti a Verona

Il Napoli torna a vincere in trasferta grazie a un gol di Romelu Lukaku nei minuti di recupero contro il Verona. La partita si conclude con un risultato positivo per i partenopei, anche se la prestazione complessiva lascia spazio a qualche criticità. Lukaku, dopo un lungo infortunio, torna a segnare a nove mesi dal suo precedente gol contro il Cagliari.

Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiroLukaku raccoglie il cross da sinistra di Giovane e gira di prima intenzione con precisione in porta.

Verona-Napoli 1-2: Lukaku al 96’ regala tre punti d’oro nella corsa ChampionsUna vittoria al cardiopalma che maschera una prestazione presuntuosa: gli azzurri sbancano il Bentegodi all'ultimo respiro e restano aggrappati al...

