Napoli accelerata sul centro sportivo | entro maggio verrà individuata l’area definitiva

A Napoli si lavora rapidamente sul progetto del nuovo centro sportivo, con l'obiettivo di individuare l’area definitiva entro il mese di maggio. Le autorità stanno portando avanti le procedure per definire la posizione più adatta, mentre il processo sta procedendo senza intoppi. La decisione finale sarà presa a breve, segnando la conclusione di una fase importante del progetto.

