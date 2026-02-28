Venerdì 6 marzo prende il via la rassegna "Laus Deo, Elevazioni spirituali in musica", nella Chiesa di San Giorgio in Pantaneto. Si comincia (ore 18,30) con Vociinsieme di Arezzo con un repertorio di brani gregoriani. La rassegna, in ricordo del maestro organaro Giacinto Guarda, proseguirà il 10 aprile con il gruppo polifonico Madrigalisti Senesi. L’evento clou sarà senz’altro il 25 aprile: un concerto dell’orchestra dell’Università di Firenze diretta dal maestro Gabriele Centorbi. Il 5 giugno la rassegna si concluderà con un concerto del maestro Cesare Mancini (nella foto) organista del Duomo. La direzione artistica della rassegna è affidata a Angela Castellarin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e spiritualità al via la rassegna ’Laus Deo’

’Rassegna per chi non si rassegna’, viaggio fra musica e storiaUna serata che unisce memoria e contemporaneità, offrendo al pubblico uno sguardo lucido sulla storia recente e sulla forza ancora viva della parola...

“Cantando la Pasqua di Francesco”: musica, parola e spiritualità a GalatinaGALATINA - Un percorso artistico e spirituale per celebrare i centenari francescani 2023-2026 attraverso la musica, la parola e la danza.

Contenuti e approfondimenti su Laus Deo.

Temi più discussi: Musica e spiritualità al via la rassegna ’Laus Deo’; Musica sacra alla Chiesa del Voto. Organo, cori e spiritualità; Alla Chigiana torna Tradire – Le radici nella musica: la decima edizione guarda al futuro; Note magiche in Valdidentro, la musica che racconta emozioni e memoria.

Festival Filarmonia a Certosa Firenze, musica e spiritualitàIn un mondo che non trova pace, la Filharmonie, Orchestra Filarmonica di Firenze diretta da Nima Keshavarzi, anticipa il tema della quarta edizione di Filarmonia, festival di musica e spiritualità che ... ansa.it

Musica sacra alla Chiesa del Voto. Organo, cori e spiritualitàOggi alle 17 i talenti della masterclass di Oreni. E domani il maestro Negri. nel capolavoro di Haydn. msn.com

Un benefattore ha donato alla basilica dieci gusci vuoti di uova di struzzo. Secondo la tradizione antica, come ci informa pure Guglielmo Durando (XIII secolo), tali uova verranno appese al grande lampadario del diametro di due metri. Laus Deo. x.com