Musica ad alto volume chiuso un locale in Strada Maggiore

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, un locale nel centro storico di Bologna ha trasmesso musica ad alto volume oltre l’orario consentito. Per questa ragione, il questore ha disposto la chiusura temporanea dell’attività. La decisione è stata presa in seguito a controlli e verifiche da parte delle autorità. La chiusura rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Musica ad alto volume a tarda notte fuori dall'orario consentito: scatta la chiusura temporanea disposta dal questore per un locale del centro storico. E' stato disposto lo stop a un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in Strada Maggiore. Dopo la sospesione temporanea della Buca delle Campane, storico locale sempre in centro storico di via Benedetto XIV, la stretta delle forze dell'ordine ha coinvolto un altro locale. Il provvedimento è arrivato a seguito di un intervento effettuato a fine dicembre dagli agenti della Polizia locale che erano intervenuti nell'attività. Con loro, anche una pattuglia dei carabinieri.