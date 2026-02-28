Musei torna la domenica con ingresso gratuito | ecco cosa visitare

Il primo marzo torna l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente i musei e i luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Questa giornata offre l’opportunità di scoprire diverse esposizioni senza dover pagare il biglietto d’ingresso. La partecipazione riguarda vari istituti distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Imprenditoria femminile nel Sannio, una mappa. La coordinatrice del progetto: I nostri obiettivi Oltre 200 persone alla Canottieri per la festa dell’atletica campana. Presentato il libro di Rino Manzo Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Domenica 1 marzo si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti e approfondimenti su Musei.

Temi più discussi: Il 1° marzo torna l’appuntamento con la Domenica al Museo; Il Primo Marzo torna la Domenica al Museo; Puglia, musei gratis: torna la Domenica al Museo. Ecco i 6 luoghi imperdibili tra storia e arte (con info e prezzi); La Domenica Metropolitana torna il 1° marzo 2026.

Domenica musei statali gratis per tutti: cosa vedere a Venezia e provinciaGli altri musei statali del Veneto sono elencati qui. Si ricorda che per alcune categorie (ad esempio, gli under 18) i musei statali sono gratis tutto l'anno. La #domenicalmuseo riguarda solo i musei ... veneziatoday.it

Torna la Domenica al museo, ingresso gratuito nei principali musei e siti storici dell’IsolaDomenica 1° marzo torna in Sicilia l’appuntamento con la Domenica al museo, l’iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali che permette di visitare gratuitamente tutti i siti e i musei d ... catania.liveuniversity.it

Mosaico con Oreste e Ifigenia, II-III secolo d.C., mosaico su supporto di terracotta. Roma, Musei Capitolini - facebook.com facebook

Domani 1 marzo si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del MiC che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. cultura.gov.it/domenicalmuseo o scarica l’app Musei Itali x.com