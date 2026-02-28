Motori infiniti | Fiat Fire tutta la storia del motore italiano all' avanguardia

Negli anni Ottanta, la Fiat sviluppò un nuovo motore di ultima generazione, chiamato Fire, che rappresentò un passo avanti nella produzione automobilistica italiana. Questo motore si distingueva per l'uso di tecniche innovative, come l'automazione robotizzata, che miglioravano l'efficienza e la qualità della fabbricazione. La creazione del Fire segnò un capitolo importante nella storia dei motori italiani.

Fine anni Settanta, un momento difficile per l’Italia. Il decennio era iniziato con la prima grande crisi petrolifera dell’inverno 1973-1974, scoppiata in seguito alla guerra arabo-israeliana del Kippur, poi era proseguito tra terrorismo, attentati, scandali politici, scioperi che paralizzavano il Paese e le nostre fabbriche. La Fiat, al tempo ancora una delle grandi industrie nazionali con un peso decisivo sul mercato e sull’economia nazionale, nonostante le difficoltà oggettive del settore era in fase di rinnovamento della propria gamma. Nel 1972 aveva lanciato la 126 per sostituire la gloriosa 500, nel 1974 la 131, al Salone di Torino era stata la volta della Ritmo, innovativa nello stile più che nella meccanica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

