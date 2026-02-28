Moschino | memoria personale e ironia consapevole

Adrian Appiolaza presenta la sua ottava collezione per Moschino, un progetto che riflette una forte memoria personale e un'ironia consapevole. La collezione combina elementi di design che richiamano ricordi individuali con dettagli ironici, mantenendo uno stile riconoscibile del marchio. La sfilata si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Adrian Appiolaza alla sua ottava collezione per il marchio trasferisce l'immaginario nel suo Paese natale mantenendo il legame con l'iconografia, la sfilata Moschino che presenta le collezioni Autunno Inverno 2026 2027 prende posizione, dialoga con l'immaginario collettivo e lo piega con visione precisa. La stagione Fall-Winter 20262027 costruisce un racconto che parte dall'identità, attraversa la memoria e si traduce in una grammatica visiva più matura, più stratificata, meno didascalica rispetto al passato.. Adrian Appiolaza mette al centro le proprie radici argentine, ma non le trasforma in costume. Le usa come materia narrativa. La passerella diventa un luogo in cui cultura personale e linguaggio della maison si intrecciano senza sovrapporsi in modo forzato.