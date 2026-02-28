Morte Domenico i medici austriaci | Avevamo il ghiaccio necessario ma nessuno ce l' ha chiesto

L’equipe medica di Innsbruck, intervenuta a Bolzano durante il prelievo del cuore destinato a un bambino a Napoli, aveva a disposizione una quantità di ghiaccio più che sufficiente. Tuttavia, i medici austriaci affermano che nessuno ha richiesto il loro intervento in merito all’uso del ghiaccio. La vicenda riguarda la morte di un bambino di nome Domenico e si è sviluppata durante le procedure di prelievo.