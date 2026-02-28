Alvaro Morata si è infortunato durante l’ultimo match del Como contro il Lecce. L’attaccante ha lasciato il campo a causa di un problema fisico e ora sono in corso valutazioni per capire l’entità dell’infortunio. La prognosi e i tempi di recupero sono ancora da definire, mentre il tecnico e lo staff medico attendono i risultati degli esami.

Lo stop impresso da Alvaro Morata durante l’ultimo incontro del Como ha innescato una fase di valutazione approfondita. Il dolore, localizzato nel tallone d’Achille, richiede accertamenti mirati per definire tempi di recupero e le scelte di gestione della squadra nei prossimi giorni. Nel finale della partita contro il Lecce Morata è rimasto dolorante a terra dopo un contatto di gioco e non è più riuscito a rientrare sul terreno di gioco. l’area dolorosa riguarda il tallone d’Achille, e la sua entità non è ancora chiara a referto iniziale. saranno necessari esami diagnostici per confrontare l’entità del problema e definire la prognosi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dallo staff medico presente a bordo campo, il quadro resta segnalato come localizzato nella zona di peso e tensione tipica del tallone d’Achille. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Morata infortunato: stop contro il Lecce, prognosi e tempi di recupero

McTominay infortunato: stop per il Napoli, tempi di recupero e rientroLa sfida tra Napoli e Genoa ha segnato un momento determinante per la stagione: un infortunio di McTominay ha interrotto la sua presenza in campo e...

Benzema infortunato: gravità del problema e tempi di recupero dopo lo stop con l'Al Hilal???? Karim Benzema will be out for minimum 10 to 15 days with adductor muscle injury.

Approfondimenti e contenuti su Morata infortunato.

Como, nuovo infortunio per Morata: le sue condizioniInfortunio Morata - Continua la stagione sfortunatissima per Alvaro Morata: infortunio nel finale da subentrato contro il ... fantamaster.it

Morata, che sfortuna! Lo spagnolo entra e si fa subito male: che cos'è successo e perchè l'arbitro non ha concesso rigoreContinua la stagione travagliata di Alvaro Morata con la maglia del Como. Arrivato in estate, l'attaccante spagnolo non è riuscito mai ad incidere in riva al lago con Douvikas che ne ha approfittato p ... calciomercato.com